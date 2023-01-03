Резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде к Рождеству Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Похолодание до -30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на Рождество. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

6 января температура воздуха днем составит -26 градусов. Но по ощущениям она будет ниже -30 градусов.

Уже в ночь на Рождество столбики термометров опустятся до -29 градусов. Кроме того, ожидается несильный северо-западный ветер.

В Рождество, 7 января, в течение дня температура воздуха будет колебаться от -26 градусов до -30 градусов. Также на протяжении всего дня будет идти небольшой снег.

Ранее мы сообщали, что наступивший год начался с плюсовой температуры и моросящего дождя. Но в праздничную неделю в Нижнем Новгороде ожидаются постепенное снижение температуры воздуха и снегопады.

Напомним, с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова пройдут богослужения более чем в 60 храмах и монастырях Нижегородской области.