169 человек заболели свиным гриппом в Нижегородской области за неделю

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

У 169 нижегородцев подтвержден грипп А или «свиной грипп» за прошедшую неделю с 12 декабря по 18 декабря 2022 года. Также в Нижегородской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Максимальное увеличение наблюдается среди граждан старше 15 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

– Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 71%, – сообщает пресс-служба ведомства.

Для сохранения здоровья населения и снижения темпа роста заболеваемости на 20 декабря в 12,5% детских садов и школ региона приостановлены учебный и воспитательный процессы, где-то частично, а где-то полностью. Специалисты Роспотребнадзора призывают родителей не отправлять детей с признаками простуды в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

В настоящее время прививку против гриппа сделали более 1,4 миллиона нижегородцев, в том числе более 300 тысяч детей.

Тем временем в медицинских организациях области продолжает действовать «масочный режим». Также в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом нижегородцам запретили посещать своих родственников в больницах.