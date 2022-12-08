Шесть площадок под КРТ планируется выставить на торги в Нижнем Новгороде в 2023 году

Суммарно это 52,8 га земли и расселение ветхого и аварийного жилья на сумму более 7 млрд рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть площадок под комплексное развитие территории (КРТ) планируется выставить на торги в Нижнем Новгороде в 2023 году. Суммарно это 52,8 га земли и перспективное расселение 97 ветхих и аварийных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности речь идет о территориях на улице Правды и улице Самочкина в Ленинском районе, на улице Белинского в Советском районе, в районе улицы Добролюбова и на улице Гоголя – Нижегородской в Нижегородском районе, на улице Янки Купалы в Автозаводском районе.

Всего в рамках реализации механизма КРТ на территории нижегородской агломерации прорабатывается и оценивается 26 проектов общей площадью 1,58 тыс. га. Общий задел по объему жилья, который можно будет ввести в эксплуатацию – около 7,5 миллиона квадратных метров.

– Искренне надеюсь, что удастся сохранить хороший темп на протяжении 5-7 лет, что позволит не только обеспечить постоянный ввод нового жилья, но и решить многолетнюю проблему расселения аварийного и ветхого фонда, – сказал председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Напомним, что три площадки комплексного развития территории (КРТ) определили в Нижнем Новгороде. Они расположены в Ленинском и Советском районах города.

Также мастер-план развития Черниговской набережной утвердили в Нижнем Новгороде.

Речь идет о территории бывшего элеватора рядом с метромостом. Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Вероятно, что все ОКН также получат новое назначение.

– Совместно с экспертами в области охраны объектов культурного наследия нам удалось создать идеально сбалансированный проект с современными архитектурными решениями и сохранением исторической среды, – рассказал операционный директор GloraX Дмитрий Кашинский.