Мастер-план развития Черниговской набережной утвердили в Нижнем Новгороде. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

В Нижегородской области поддержали инициативу о комплексном развитии территории на улице Черниговской, которая расположена рядом с метромостом. Соответствующий проект поддержал совет по имущественным и земельным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В плане КРТ говорится о двух земельных участках общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Это территория бывшего элеватора, в том числе объект культурного наследия - здание мельницы Башкирова, а также корпуса по улице Черниговской, 17А.

При всем этом, здание мельницы Дегтярева не входит в проект по развитию территории.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и ООО «Глоракс» заключили соглашение о реализации совместных программ по развитию территории Нижегородской области.