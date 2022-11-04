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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:58

Мастер-план развития Черниговской набережной утвердили в Нижнем Новгороде

Речь идет о территории бывшего элеватора рядом с метромостом
Полина ШИБАЛКИНА
Мастер-план развития Черниговской набережной утвердили в Нижнем Новгороде. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Мастер-план развития Черниговской набережной утвердили в Нижнем Новгороде. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

В Нижегородской области поддержали инициативу о комплексном развитии территории на улице Черниговской, которая расположена рядом с метромостом. Соответствующий проект поддержал совет по имущественным и земельным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В плане КРТ говорится о двух земельных участках общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Это территория бывшего элеватора, в том числе объект культурного наследия - здание мельницы Башкирова, а также корпуса по улице Черниговской, 17А.

При всем этом, здание мельницы Дегтярева не входит в проект по развитию территории.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и ООО «Глоракс» заключили соглашение о реализации совместных программ по развитию территории Нижегородской области.