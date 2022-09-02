Стометровые башни и апарт-отель с фитнес-центром: Как изменится улица Черниговская после реконструкции

Динамичная пиксельная застройка будет тонко вписана в существующий каркас ОКН. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Уже несколько лет общественность активно обсуждает, что же будет с улицей Черниговской в Нижнем Новгороде, где ещё совсем недавно красовался элеватор. То ли там построят деловой центр, то ли шикарный отель… молва всегда шла разная, но теперь можно точно сказать, что эпоха ушла и скоро набережная вдоль Оки действительно преобразится. Компания GloraX заявила, что начинает реализацию самого ожидаемого проекта комплексного развития исторического центра.

– Совместно с экспертами в области охраны объектов культурного наследия нам удалось создать идеально сбалансированный проект с современными архитектурными решениями и сохранением исторической среды, – рассказал операционный директор GloraX Дмитрий Кашинский.

Архсовет одобрил проект. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Проект редевелопмента уже получил положительное заключение от архитектурного совета Нижегородской области. Также были согласованы все объемно-планировочные решения и сам мастер-план освоения территории.

Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Вероятно, что все ОКН также получат новое назначение.

Существующие ОКН сохранят. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Например, известно, что отдельно утвержден проект зоны охраны объекта культурного наследия «ансамбль мельницы Башкирова с сыновьями». Ее главный корпус – это шестиэтажное здание из темно-красного кирпича – этот объект и сейчас очень интересен по архитектурным, конструктивным и технологическим особенностям.

– Динамичная пиксельная застройка будет тонко вписана в существующий каркас объектов культурного наследия, – рассказали в пресс-службе федерального девелопера. – Будут сохранены все видовые линии на Благовещенский монастырь и Церковь Иоанна Предтечи.

Работы будет вести компания GloraX. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Реконструкцию на улице Черниговской от переулка Мельничный до Метромоста планируют провести в два этапа. В первую очередь на месте снесённого элеватора бывшего мукомольного завода будут строить высотные здания – стометровые жилые башни, а ещё специалисты займутся реставрацией трех зданий ансамбля мельницы Башкирова с сыновьями. Также запланировано строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Во вторую очередь будут проведены работы по строительству дополнительных подпорных стенок склона по улице Черниговская и строительство фоновой застройки.

Проект предусматривает строительство жилой недвижимости. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

По проекту предполагается возведение сервисного апарт-отеля с фитнес-центром, жилых домов общей площадью 140 тысяч квадратных метров и двух встроенных детских садов. Апартаменты и квартиры можно будет выбрать на любой вкус, подобрать нужную площадь и тип. Среди предложений будут как квартиры-студии по 30 квадратных метров, так и пентхаусы площадью 190 квадратных метров. Среди заманчивых новинок – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами.

Кстати, виды из квартир будут открываться завораживающие, окна будут выходить на реку, историческую застройку и даже зелёный склон с будущим IT-кампусом. Ещё один сюрприз – общественная терраса, которая расположится в стометровых башнях и на которую можно будет подняться на панорамном лифте.

Реконструкцию проведут в два этапа. Фото: скрин с сайта компании GloraX.

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