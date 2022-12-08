Около 45 мм снега выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря

Нижний Новгород накроет снегопад. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ближайшее время в Нижнем Новгороде прогнозируется обильный снегопад и сильный ветер, поэтому коммунальные службы уже приступили к работе. С 8 по 17 декабря в городе выпадет порядка 45 миллиметров осадков (среднемесячное значение – около 60 миллиметров). Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава города Юрий Шалабаев.

- Все мы помним, как 22 ноября, согласно прогнозу погоды, на город надвигался снежный циклон, а вечером, когда большинство нижегородцев поехали с работы домой, пошёл ледяной дождь. Поэтому то, что ждёт город в этот раз, мы сможем увидеть только по факту, - сообщил чиновник.

По словам мэра, коммунальщики будут работать в усиленном режиме поздно вечером, ночью и рано утром, когда на дорогах будет меньше машин. Это сделано для того, чтобы не мешать движению транспорта.

- В выходные будут действовать по ситуации. Сейчас основные магистрали, остановки и муниципальные тротуары вычищены до асфальта. Не стоит ждать, что в период снегопада, они будут выглядеть также, - добавил Юрий Шалабаев.

Нижегородцев призывают быть осторожными и не бросать свои автомобили на дорогах.

Напомним, что для работы на дорогах Нижнего Новгорода этой зимой будет привлечено 462 единицы снегоуборочной техники.

Несмотря на то, что календарная зима еще только началась, погода уже успела испытать на прочность жителей Поволжья. Сразу на несколько крупных регионов на этой неделе обрушился ледяной дождь и снегопады. Результат – тысячи поваленных деревьев, сотни обесточенных населенных пунктов и вмерзшие в лед автомобили. С последствиями разгула стихии коммунальщики боролись долго.