Тысячи поваленных деревьев и сотни обесточенных деревень: Как Поволжье пережило последствия ледяного дождя в ноябре. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Несмотря на то, что календарная зима еще только началась, погода уже успела испытать на прочность жителей Поволжья. Сразу на несколько крупных регионов на этой неделе обрушился ледяной дождь и снегопады. Результат – тысячи поваленных деревьев, сотни обесточенных населенных пунктов и вмерзшие в лед автомобили. С последствиями разгула стихии коммунальщики борются до сих пор.

Нижний Новгород

Сильнее всего непогода ударила по столице Приволжья – в ночь на 23 ноября здесь прошел ледяной дождь. В результате без света остались 345 населенных пунктов. В 14 районах области пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. Среди них Богородский, Вачский, Кстовский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Сосновский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский районы, а также города Бор и Арзамас.

- На остальной территории региона действует режим повышенной готовности, - рассказали в региональном правительстве. – На данный момент аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Сильнее всего непогода ударила по столице Приволжья. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Однако оперативно справиться с проблемой не удалось – в некоторых районах были не только оборваны провода, но и под тяжестью льда рухнули ЛЭП. Так что борьба с последствиями непогоды растянулась почти на неделю. Чтобы хоть как-то помочь жителям, оставшимся без тепла и света, в самых пострадавших районах начали открывать пункты временного размещения и обогрева. Полностью вернуть электричество во все обесточенные после непогоды поселки удалось только к 10 утра 29 ноября.

В самом Нижнем Новгороде ситуация была чуточку легче. Несмотря на то, что утром 23 ноября из-за обледеневших проводов встал весь электротранспорт, с последствиями ЧП удалось довольно быстро справиться и избежать транспортного коллапса. А вот коммунальным и дорожным службам повезло меньше: свыше 570 поваленных деревьев, превратившиеся в каток тротуары и дороги.

– Объем работ большой, мы работаем в режиме «24/7». В первую очередь убираем деревья, которые мешают проезду. Затем деревья, которые упали во дворах, – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Полностью вернуть электричество во все обесточенные после непогоды поселки удалось только к 10 утра 29 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Самара

Той же ночью ледяной дождь обрушился и на Самару. Здесь еще с вечера был объявлен желтый уровень опасности. Однако это не особенно спасло ситуацию – наутро все тротуары и дворы превратились в бесплатные катки. В результате, без падений не обошлось – некоторые горожане получили серьезные травмы и вынуждены были обратиться в травмпункты. Больше всего обращений поступило в больницу имени Семашко.

Полностью справиться с последствиями непогоды удалось только к вечеру. Впрочем, прогнозы синоптиков неутешительные – впереди жителей Самары ждет гололед и морозная погода.

Татарстан

Не повезло на этой неделе и жителям Татарстана. После ледяного дождя здесь остались без света стались 1 653 частных дома и пять школ в 37 населенных пунктах. Это почти четыре тысячи человек. Больше всего досталось Дрожжановскому, Тетюшскому и Буинскому районам.

В самой Казани после удара стихии произошло обледенение контактной сети трамваев, что привело к повреждениям, и как следствие, длительным простоям транспорта. Последний вагон зашел в депо лишь в 5:20. Из-за позднего заезда в депо технический осмотр трамваев проводился с задержкой. По данным на утро 24 числа в городе работали 70 из 87 единиц транспорта. Произошли небольшие задержки и в казанском аэропорту, так как воздушные суда пришлось обрабатывать противообледенительным реагентом.

Чувашия

Из-за ледяного дождя и мокрого снега, которые обрушились на Чувашию вечером 23 ноября остались без света 45 населенных пунктов. Они расположены в городе Шумерля и 13 районах: Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Козловском, Комсомольском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском, Яльчикском и Янтиковском. Электричество пропало в 6,5 тысячи домах, в которых живут более 14 тысяч человек, и 19 соцобъектах.

Не повезло на этой неделе и жителям Татарстана. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ульяновск

Еще более плачевная ситуация в Ульяновске – здесь после ледяного дождя искрили троллейбусы и встали трамваи. Впечатляющими кадрами жители города делились в социальных сетях. Также из-за обрыва линий электропередач без света остались больше 20 населенных пунктов – а это свыше десяти тысяч жителей! Чтобы справиться с последствиями ледяного дождя, было задействовано около 100 ремонтно-восстановительных бригад.

- Министр ЖКХ каждый час докладывает мне о ситуации. На особом контроле бесперебойное обеспечение тепло- и электроснабжением объектов социальной сферы, - отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. - Отмечу, что главы муниципалитетов несут персональную ответственность за порядок на вверенных им территориях. От жителей региона продолжают поступать нарекания на лед на пешеходных зонах и тротуарах. Агентство жилнадзора отдельно займётся нерадивыми УК, на которые пожаловались ульяновцы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов Поволжья ожидаются морозы до -10…-15 градусов. Одновременно с этим возможен небольшой снег. Новых ледяных дождей в ближайшие дни не будет.