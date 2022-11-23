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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:57

462 единицы снегоуборочной техники будут убирать дороги в Нижнем Новгороде зимой

В 2022 году закуплено 90 новых машин
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Для работы на дорогах Нижнего Новгорода этой зимой будет привлечено 462 единицы снегоуборочной техники. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе своей прямой-линии.

- В прошлом году было приобретено 217 новых единиц техники в Нижнем Новгороде, в этом году приобретается ещё 90. И, в общем, сейчас на дороги вышло 462 единицы техники, - объяснил глава региона.

Также губернатор сообщил, что 402 единицы техники из 462 принадлежат муниципалитетам, то есть это та техника, которая является доступной городу.

- Раньше на дорогах нижнего Новгорода работали подрядные, частные организации, но сейчас только в Приокском районе осталась подрядная организация. Такое исключение было сделано в силу достаточно хорошего качества уборки и низкого уровня жалоб. Однако заказчиками везде выступают муниципальные бюджетные учреждения, - уточнил Глеб Никитин.

Также сообщается, что заранее полностью обеспечена закупка песко-соляной смеси, реагентов и технической соли.