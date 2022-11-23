462 единицы снегоуборочной техники будут убирать дороги в Нижнем Новгороде зимой

Для работы на дорогах Нижнего Новгорода этой зимой будет привлечено 462 единицы снегоуборочной техники. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе своей прямой-линии.

- В прошлом году было приобретено 217 новых единиц техники в Нижнем Новгороде, в этом году приобретается ещё 90. И, в общем, сейчас на дороги вышло 462 единицы техники, - объяснил глава региона.

Также губернатор сообщил, что 402 единицы техники из 462 принадлежат муниципалитетам, то есть это та техника, которая является доступной городу.

- Раньше на дорогах нижнего Новгорода работали подрядные, частные организации, но сейчас только в Приокском районе осталась подрядная организация. Такое исключение было сделано в силу достаточно хорошего качества уборки и низкого уровня жалоб. Однако заказчиками везде выступают муниципальные бюджетные учреждения, - уточнил Глеб Никитин.

Также сообщается, что заранее полностью обеспечена закупка песко-соляной смеси, реагентов и технической соли.