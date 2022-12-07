Нижегородцам стали доступны цифровые полисы ОМС с 1 декабря

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Цифровые полисы ОМС стали доступны в Нижегородской области с 1 декабря. Бумажные и пластиковые карточки ОМС выпускать перестанут, но они остаются действительными, менять их не нужно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

- Цифровой полис ОМС можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне и на любом другом электронном устройстве. Цифровой полис ОМС позволит гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, - объяснил чиновник.

Также министр уточнил, что нижегородцы, которые получили временные свидетельства до 1 декабря 2022 года, получат бумажные полисы. Записи в едином регистре застрахованных лиц будут создаваться при рождении или получении российского гражданства.

- На переходный период рекомендую при обращении в медицинскую организацию иметь при себе документ, содержащий единый номер полиса или взять с собой действующий полис ОМС. Это пока поможет сохранить оперативность работы медицинских регистратур и позволит снизить риск возникновения конфликтных ситуаций, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Внедрять цифровой полис ОМС будут в течение всего первого квартала 2023 года.

Напомним, что в Нижегородскую область пришел вирус «свиного гриппа». На данный момент в регионе выявлено уже несколько десятков случаев.

- Основные симптомы этого гриппа - головная боль, повышение температуры тела, насморк, диарея, рвота, боли в животе, - рассказывал ранее министр. - Средства профилактики очень простые. Самый эффективный - вакцинация.

По данным Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Максимальное увеличение отмечено среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

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