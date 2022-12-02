Мелик-Гусейнов рассказал, как лечить высокопатогенный свиной грипп

«Свиной грипп» пришел в Нижегородскую область. Фото: Иван Макеев

В Нижегородскую область пришел вирус «свиного гриппа». На данный момент в регионе выявлено уже несколько десятков случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- В Нижегородскую область приходит грипп. Уже несколько десятков людей, у кого наблюдались респираторные симптомы, официально были признаны заболевшими этим штаммом гриппа. A/H1N1 известен под общим названием «вирус свиного гриппа», - рассказал министр.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в Нижегородской области этот штамм уже бывал в 2009 году. Тогда ВОЗ даже объявлял пандемию в мире.

- Основные симптомы этого гриппа - головная боль, повышение температуры тела, насморк, диарея, рвота, боли в животе, - рассказал министр. - Средства профилактики очень простые. Самый эффективный - вакцинация.

Также, по словам министра, нужно максимально исключить близкий контакт с заразившимися людьми.