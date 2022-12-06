53 случая заражения «свиным гриппом» выявили в Нижегородской области Фото: Альберт ДЗЕНЬ

У 53 человек в Нижегородской области подтвержден грипп А или «свиной грипп». Всего, по данным мониторинга, с 28 ноября по 3 декабря вирусом гриппа заболел 81 человек в регионе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным Управления, в регионе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Максимальное увеличение отмечено среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

– Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (COVID-2019, парагриппом, сезонными коронавирусами, риновирусами, РС-вирусами, метапневмовирусами, аденовирусами и бокавирусами), – уточняется в сообщении ведомства.

По данным на 6 декабря, в 8 процентах детских садов и школ Нижегородской области ограничена посещаемость частично или полностью. Такие меры должны снизить темп роста заболеваемости среди детей.