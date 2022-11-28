Строительство моста через Оку в Павловском районе больше не рассматривается Фото: Анна САДОВНИКОВА

Строительство моста через Оку в Павловском районе, которое в декабре 2020 года анонсировал Глеб Никитин, больше не рассматривается «в связи с его большой капиталоемкостью». Об этом сообщили представители Министерства транспорта Нижегородской области в соцсети.

- К сожалению, в настоящее время работы по проектированию приостановлены. Пока вопрос строительства стационарного моста не рассматривается в связи с его большой капиталоемкостью, - сообщили вы минтрансе.

По данным ведомства, на строительство моста потребуется не менее 9,5 млрд рублей, а точнее, многократно больше – поскольку расчеты производились два года назад, а за это время строительные материалы существенно подорожали. Судя по предоставленной информации, проект, к которому должны были приступить в 2021 году, все-таки не был начат.

- В настоящее время подготовлено техническое задание и сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, - говорится в сообщении минтранса.

Стоит отметить, что это не единственный замороженный проект за последнее время. Ранее сообщалось, что приостановлен федеральный проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород.