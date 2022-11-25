Федеральный проект ВСМ Москва – Нижний Новгород приостановлен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральный проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород приостановлен. В него входило строительство путепровода на станции Петряевка в Автозаводском районе. Об этом сообщают представители министерства транспорта Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков Вконтакте.

Нижегородец поинтересовался, когда сделают виадук над железнодорожными путями на Петряевке.

- Строительство путепровода входило в проект Высокоскоростной магистрали. Пока федеральный проект приостановлен, - ответили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Представители новой маршрутной сети отметили, что от Петряевки организовано движение маршрутов А-15, Т-37 и А-32.

Кроме того, в мэрии Нижнего Новгорода добавили, что строительство моста на проспекте Молодежный в районе станции Петряевка предусмотрено в период 2023-2030 годов. Однако точные сроки и источники финансирования не определены.