Глеб Никитин провел 10 встреч с мобилизованными нижегородцами

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл десять встреч с мобилизованными. Сейчас они проходят подготовку в военных частях. Об этом глава региона сообщил в ходе своей прямой линии 23 ноября.

Известно, что в регионе был создан координационный центр на базе Дома народного единства. Там работают 45 человек, которые отвечают на вопросы о поддержке мобилизованных и их семей.

- Сегодня обсуждали вопрос о поставке необходимых вещей в Курскую область, где проходят подготовку 500 мобилизованных из Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что наборы для мобилизованных нижегородцев будут доукомплектованы. Только на закупки соответствующего обмундирование и экипировки было выделено более 500 млн рублей, не считая выплат.

Также сообщается, что льготы, введенные в Нижегородской области для семей мобилизованных, теперь будут распространяться на всех участников СВО – в том числе на добровольцев и контрактников.