Наборы для мобилизованных нижегородцев будут доукомплектованы

Наборы будут корректироваться вы соответствии с пожеланиями мобилизованных. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Новые позиции будут включены в наборы для нижегородцев, попавших под мобилизацию. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии 22 ноября.

По словам губернатора, 2022 год принес региону новые вызовы, но на самом деле регион повторяет все те вехи развития, которые регион уже проходил — мобилизация, прием беженцев и сбор соответствующей помощи.

-Мы с первых же дней осуществляли закупку необходимых вещей. Сразу же собрали соответствующий набор. Понятно, что впоследствии мы корректировали эти наборы. Если сначала спальные мешки были на температуру -20, то в последние месяцы мы их меняем на те, что поддерживают -30 и более. Добавляем гораздо больше тактических и специальных вещей. Собираем специальное оборудование, - сказал Никитин.

По его словам, решения по формированию наборов принимаются до сих пор. Например, тип наколенников и налокотников и иного снаряжения подбирается по пожеланиям мобилизованных.

Также он подчеркнул, что многие люди хотят участвовать и сами обеспечивать помощь мобилизованных, и запрещать это власти не должны. При этом регион активно помогает мобилизованным. Только на закупки соответствующего обмундирование и экипировки было выделено более 500 млн рублей, не считая выплат.

Надо будет, выделим и еще! Мы для этого обладаем соответствующими ресурсами. Но некоторые люди от души также участвуют в этом вопросе. Я бы хотел отметить, что буквально сегодня 85-летняя Валентина Павловна вручала квадрокоптер, на который она выделила собственные средства — полмиллиона рублей накоплений! - добавил он.

Регион также занимался и доукомплектованием частей-формирователей в Мулино и Кстово, чтобы мобилизованные из других регионов не испытывали дискомфорта. Был сделан соответствующий ремонт, выполнены необходимые поставки.