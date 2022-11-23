Льготы для мобилизованных нижегородцев теперь распространяются на всех участников СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготы, введенные в Нижегородской области для семей мобилизованных, теперь будут распространяться на всех участников СВО – в том числе на добровольцев и контрактников. Об этом в ходе своей прямой линии сообщил губернатор Нижегородской области.

- Все меры, связанные с экипировкой и оборудованием, мы постоянно докручиваем, так как для нас это в новинку, - отметил Глеб Никитин. – То же самое касается и льгот. Мы решили, что все те льготы – ЖКХ, оплата детсадов, школьное питание и т.д. – будут распространяться на всех военнослужащих, побывавших в зоне СВО. Было много возмущений от нижегородок – а чем мой хуже? Но надо понимать разницу. Одно дело, когда человек выбрал свой путь и это его профессия, а другое дело – когда выдернули из мирной жизни. Поэтому выплаты со стороны Минобороны и президентом выделяются разные. Однако льготные вещи мы сделали одинаковые для всех.

Напомним, ранее мы писали, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.