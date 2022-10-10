Новые льготы для мобилизованных ввели в Нижегородской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сегодня принял ряд решений в помощь нижегородским мобилизованным и их семьям. Вводим право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного будут предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение, - рассказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.

- Отдельное спасибо хочу сказать нижегородскому бизнесу. Благодаря поддержке предпринимателей закупаем дополнительное снаряжение и технику в соответствии с заявленными потребностями, - отметил губернатор.

КОНКРЕТНО

Какие меры поддержки вводят в Нижегородской области?

- 50-процентная компенсация коммунальных платежей.

- Ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и на каждого ребенка в семье в размере 10 тысяч рублей (данные выплаты будут действовать до конца года, с крайней выплатой в январе и возможным продлением в индивидуальных случаях).

- Освобождение от платы за детские сады.

- Бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования.

- Бесплатное горячее питание школьникам.

- В дополнение к федеральным решениям по кредитам мобилизованных (каникулы и снижение ставки) планируем и свою меру поддержки.

КСТАТИ

Специально для мобилизованных и их семей запустили отдельную горячую линию. По номеру 8 831 233 33 40 можно получить не только консультации и ответы на свои вопросы, но и психологическую поддержку.