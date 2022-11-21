Самолёт с повреждённым хвостом летел из Нижнего Новгорода до Новосибирска

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажирский самолёт Embraer 170 летел из Нижнего Новгорода до Новосибирска с повреждениями в хвостовой части. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по этому факту.

Повреждения обнаружились в воскресенье, 20 ноября, на послеполетном осмотре самолёта. Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Сибирь» и теперь оно отстранено от полётов.

- Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов, - уточняет ведомство.

Напомним, что в ноябре 2021 года около 1200 человек стали невольными заложниками ситуации в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Тогда более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. И если задержку из-за метеорологических условий люди понять могли, то почему они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды оставалось непонятным.

Также мы писали, что в ноябре 2021 года самолет, летевший рейсом «Санкт-Петербурга - Республика Узбекистан» подал сигнал об экстренной посадке. Как оказалось, причиной незапланированного приземления стали роды на борту.

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