Медики рассказали о состоянии ребенка, родившегося на борту самолета, экстренно севшего в Нижнем Новгороде

Борт следовал из Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Беспокойное начало дня выдалось у сотрудников нижегородского аэропорта «Чкалов» - самолет, летевший рейсом «Санкт-Петербурга - Республика Узбекистан» подал сигнал об экстренной посадке. Как оказалось, причиной незапланированного приземления стали роды на борту.
На взлетно-посадочной полосе пассажирку и её новорожденного ребёнка уже ожидал автомобиль скорой помощи, который доставил их в областной перинатальный центр. В отделении новорожденных малыша проверили врачи, удостоверившись в его удовлеторительном состоянии.
- Вес ребенка при рождении 3 килограмма 450 грамм. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений, - уточнили специалисты Минздрава Нижегородской области.
Напомним, что утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. Все рейсы были пассажирскими, а это означает, что аэропорт принял около 1200 человек.
Позже люди стали жаловаться, что они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды.
- Нас выпустили из самолета только потому, что пассажиру с 4 степенью рака стало плохо и ему вызвали скорую, а когда пригнали трап, то пассажиров было уже не остановить, - рассказал тогда «Комсомолке» один из пассажиров рейса до Москвы Максим Бурмистров.
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