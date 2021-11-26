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Общество26 ноября 2021 9:20

Медики рассказали о состоянии ребенка, родившегося на борту самолета, экстренно севшего в Нижнем Новгороде

Роженицу и малыша доставили в областной перинатальный центр
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Борт следовал из Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан.

Борт следовал из Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Беспокойное начало дня выдалось у сотрудников нижегородского аэропорта «Чкалов» - самолет, летевший рейсом «Санкт-Петербурга - Республика Узбекистан» подал сигнал об экстренной посадке. Как оказалось, причиной незапланированного приземления стали роды на борту.

На взлетно-посадочной полосе пассажирку и её новорожденного ребёнка уже ожидал автомобиль скорой помощи, который доставил их в областной перинатальный центр. В отделении новорожденных малыша проверили врачи, удостоверившись в его удовлеторительном состоянии.

- Вес ребенка при рождении 3 килограмма 450 грамм. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений, - уточнили специалисты Минздрава Нижегородской области.

Напомним, что утром 2 ноября более тридцати московских рейсов были вынуждены совершить посадку в Нижнем Новгороде, так как столицу окутало плотным туманом. Все рейсы были пассажирскими, а это означает, что аэропорт принял около 1200 человек.

Позже люди стали жаловаться, что они вынуждены сидеть взаперти в самолетах, без еды и без воды.

- Нас выпустили из самолета только потому, что пассажиру с 4 степенью рака стало плохо и ему вызвали скорую, а когда пригнали трап, то пассажиров было уже не остановить, - рассказал тогда «Комсомолке» один из пассажиров рейса до Москвы Максим Бурмистров.

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