Остановку «Метро Буревестник» в Сормовском районе перенесли в другое место

Остановка переносится. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Остановку общественного транспорта «Метро Буревестник» на Сормовском шоссе Нижнего Новгорода перенесли в другое место. Такое решение связано с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

– В течение сегодняшнего дня переносится остановка общественного транспорта «Метро Буревестник» на 50 метров в сторону Центра Сормова, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Так, на новом месте уже появилась остановочная площадка и соответствующий дорожный знак.

Напомним, что стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда установят ещё в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года.

Также две новые платные парковки заработали в Нижнем Новгороде 7 ноября 2022 года. Стоимость парковочного места в час не превышает 60 рублей. Кроме того, бесплатное время пользования составляет 15 минут.

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