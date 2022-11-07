Еще две платные парковки заработали в Нижнем Новгороде 7 ноября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две новые платные парковки заработали в Нижнем Новгороде 7 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Штрафы в рамках тестирования системы платных парковок уже взимаются на улице Рождественской и Нижневолжской набережной. К ним добавились два новых парковочных пространства на улицах с минимальным количеством жилых домов. Это улица Костина и площадь Горького.

Автомобилистам, которые не оплатят пользование парковки, поступит штраф.

Стоит отметить, что стоимость парковочного места в час не превышает 60 рублей. Кроме того, бесплатное время пользования составляет 15 минут.

Для жителей домов, которые располагаются рядом с парковочным пространством, стоимость парковки составляет три тысячи рублей в год. Для инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей предусмотрены бесплатные парковочные места. Единственным условием является оформление резидентного или льготного парковочного разрешения в зависимости от социальной группы гражданина.

– С 20.00 до 8.00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни парковками можно пользоваться бесплатно, – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.