Валидаторы установят в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года

Например, устройства для оплаты проезда появятся в 42 автобусах среднего класса.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда установят ещё в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года. Оборудование появится в транспорте государственного предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
– По данным ООО Ситикард, с ноября до конца года планируется установка валидаторов в 164 автобусах, в том числе в 42 автобусах среднего класса, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Также с просьбой установить устройства для безналичной оплаты проезда обратился индивидуальный предприниматель «Суровикин». Так что с ноября в автобусах Т 70, следующих по маршруту «ТРЦ Седьмое Небо – Микрорайон Кузнечиха 2», тоже будут появляться валидаторы.
Напомним, ранее мы сообзали, что за прошедшие 9 месяцев в Нижегородской области произошло 39 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес, электроскейтов.
Также две новые платные парковки заработали в Нижнем Новгороде 7 ноября 2022 года. Стоимость парковочного места в час не превышает 60 рублей. Кроме того, бесплатное время пользования составляет 15 минут.
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