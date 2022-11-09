Благоустройство Лыковой Дамбы в Нижнем Новгороде планируют завершить в ноябре

Работы по благоустройству Лыковой Дамбы в Нижнем Новгороде планируют завершить в ноябре. Однако можно попасть на саму Театральную лестницу, ведь заход перекрыт лишь частично. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.

- Альтернативный маршрут захода на улицу Лыковая Дамба - через улицу Октябрьская и улицу Добролюбова, - сообщает ведомство.

Напомним, что летом 2021 года в Нижнем Новгороде проходил ремонт Театральной лестницы, расположенной на Зеленском съезде. Тогда на реконструкцию было направлено почти два миллиона рублей.

Внимательные нижегородцы были в недоумении: Как?! Ведь не так давно эту лестницу уже ремонтировали – также обновляли и ступеньки, и штукатурку… И вот опять двадцать пять!

Действительно, ремонт здесь был осенью 2017 года – Театральную лестницу приводили в порядок перед Чемпионатом мира по футболу. Работы были выполнены, но, увы, красивая обновленная лестница радовала нижегородцев недолго: прошло всего лишь три с половиной года, и она снова стала нуждаться в ремонте. И это при том, что по условиям договора подрядчик давал гарантию на свои работы – 5 лет. Так почему бы чиновникам не обратиться к подрядчику по вопросу исполнения своих обязательств, - резонно спросите вы? Они бы рады, да фирма их игнорирует.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!