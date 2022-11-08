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НовостиОбщество8 ноября 2022 14:41

Госэкспертиза одобрила два этапа продления метро в Нижнем Новгороде

Автозаводскую линию продлят от станции «Горьковская» до станции «Сенная»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Автозаводскую линию продлят от станции «Горьковская» до станции «Сенная»

Автозаводскую линию продлят от станции «Горьковская» до станции «Сенная»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два этапа продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде одобрила Госэкспертиза. Заключения экспертизы опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений.

Объектами капитального строительства являются котлован для станции «Сенная» по адресу: улица Большая Печерская, а также котлован на улице Максима Горького и улице Белинского.

Компании, подготовившие проектную документацию по заказу МКУ «Гуммид» получили положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде идет по запланированному графику.

Ранее сообщалось, что 1,28 миллиардов рублей выделят на строительство метро в Нижнем Новгороде.