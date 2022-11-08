Госэкспертиза одобрила два этапа продления метро в Нижнем Новгороде

Автозаводскую линию продлят от станции «Горьковская» до станции «Сенная» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два этапа продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде одобрила Госэкспертиза. Заключения экспертизы опубликованы на сайте Единого государственного реестра заключений.

Объектами капитального строительства являются котлован для станции «Сенная» по адресу: улица Большая Печерская, а также котлован на улице Максима Горького и улице Белинского.

Компании, подготовившие проектную документацию по заказу МКУ «Гуммид» получили положительное заключение государственной экспертизы.

Напомним, строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде идет по запланированному графику.

Ранее сообщалось, что 1,28 миллиардов рублей выделят на строительство метро в Нижнем Новгороде.