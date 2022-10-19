1,28 миллиардов рублей выделят на строительство метро в Нижнем Новгороде.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
1,28 миллиардов рублей выделят на строительство метро в Нижнем Новгороде. Соответствующие корректировки бюджета обсудили на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
- 1 млрд 28,4 млн рублей предлагается направить на новые станции метро в Нагорной части Нижнего Новгорода, - рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.
Также средства из вышестоящих бюджетов будут выделены на повышение зарплат работникам муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в связи с изменением МРОТ и на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.