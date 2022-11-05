Нижегородская область заняла пятое место в России по количеству ДТП с электросамокатами Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область заняла пятое место в России по аварийности с участием электросамокатов за 9 месяцев. Динамика основных показателей аварийности размещена на сайте Научного центра безопасности дорожного движения.

За прошедшие 9 месяцев в Нижегородской области произошло 39 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес, электроскейтов. Для сравнения: в Свердловской области зарегистрировано 37 таких аварий, в Тюменской – 45, Краснодарском крае – 53, в Санкт -Петербурге произошло 116 таких ДТП, в Москве – 198.

Электродвигатель средств мобильности мощностью от 0,25 до 4 кВт привел к наибольшему числу погибших – 89,5%. По статистике, наиболее безопасным является электродвигатель до 0,25 кВт.

Отнесение средств индивидуальной мобильности к какой-нибудь категории участников дорожного движения на данном этапе вызывает затруднения. Практика учета ДТП с участием этих средств передвижения отягощена, так как в ряде случаев ДТП лицо, передвигающееся на электросамокате, может быть регистрирован как пешеход, также и как водитель..

Ранее сообщалось, что петербуржец, решивший проехать на обычном самокате 12 тысяч километров, прибыл в Нижний Новгород.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде компании, предоставляющие услуги по аренде самокатов, ограничат скорость их движения до 25 километров в час. А на участках с плотным туристическим потоком – до 15 километров в час.