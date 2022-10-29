Монтаж 11 навесов над входами в метро в Нижнем Новгороде запланирован на начало 2023 года

Эскиз. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Монтаж 11 навесов над сходами и подземными переходами метро в Нижнем Новгороде запланирован на начало 2023 года. Об этом представители городской мэрии сообщили, отвечая на вопросы подписчиков во «Вконтакте».

Стало известно, что 22 августа был заключён договор с ООО «Проектгеопром» на разработку проектно-сметной документации. Компания должна подготовить документы до конца ноября 2022 года.

- По завершении разработки документации будет объявлен конкурс на производство строительно-монтажных работ, - уточнили в ведомстве.

Новые навесы и павильоны появятся на станциях Парк Культуры, Пролетарская, Двигатель Революции (4 схода), Заречная (4 схода), Ленинская.

Напомним, летом 2021 года в Нижнем Новгороде снесли 11 павильонов над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Сейчас ступеньки, по которым люди спускаются в подземку, находятся под открытым небом, поэтому заливаются дождями и в последствии будут заметаться снегом.

Затем был организован конкурс на лучший эскиз для навесов над сходами в метро. Экспертная группа из архитекторов и строителей выбрала из 11-ти вариантов лучший. Призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей. В проекте необходимо было учесть тот факт, что навес должен не только защищать от непогоды и устоять при сильном ветре, также важно, чтобы конструкция эстетически сочеталась с окружением.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что в холода и дожди за состоянием лестничных проходов будут следить ежедневно. Эта ситуация взята под личный контроль.

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