Навесы над входами в метро в Нижнем Новгороде установят в 2023 году

Новые навесы над спусками в метрополитен в Нижнем Новгороде планируют установить в 2023 году. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время прямого эфира 2 сентября.

– Была разработана проектно-сметная документация на установку новых навесов, теперь понадобится время на проведение строительно-монтажных работ, но они будут осуществлены в любом случае уже в следующем году, – сообщил чиновник. – В этом году мы не успеем, тем не менее, по всем входам в метро будет осуществляться контроль, как и в прошлом году.

По словам мэра, скоро в город придут холода и начнутся осадки, а это значит, что следить за состоянием лестничных проходов будет необходимо ежедневно. Эта ситуация будет взята под личный контроль.

Напомним, летом 2021 года в Нижнем Новгороде снесли 11 павильонов над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Сейчас ступеньки, по которым люди спускаются в подземку, находятся под открытым небом, поэтому заливаются дождями и в последствии будут заметаться снегом.

Затем был организован конкурс на лучший эскиз для навесов над сходами в метро. Экспертная группа из архитекторов и строителей выбрала из 11-ти вариантов лучший. Призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей. В проекте необходимо было учесть тот факт, что навес должен не только защищать от непогоды и устоять при сильном ветре, также важно, чтобы конструкция эстетически сочеталась с окружением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!