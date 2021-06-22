В Нижнем Новгороде снесут павильоны над пятью станциями метро

11 бесхозных павильонов у станций метро снесут по решению суда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в понедельник, 21 июня, Newsroom24.

Так, демонтаж строений проведут над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».

Так, после разработки и утверждения проект оформления новых наружных павильонов с лестничными сходами станций метро, проведут конкурс для выбора подрядчиков на выполнение строительных работ.

Напомним, что павильон на станции «Двигатель революции» сносят в Нижнем Новгороде. Работала по сносу началась здесь еще на прошлой неделе. Рабочие обнесли павильон забором и начали демонтаж конструкций. Как будет выглядеть вход в метро после этого, пока неизвестно. Это не первый павильон, который сносят в Нижнем Новгороде. Так, ранее был демонтирован павильон над входом в подземный переход на Гордеевке, аналогичный объект на станции метро Заречная и в районе Дворце спорта.