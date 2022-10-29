Концерт ко Дню народного единства организуют в нижегородских «Пакгаузах» 3 ноября

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Наследие. Грани традиций». Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Концерт ко Дню народного единства пройдет в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде в 19:00 3 ноября. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Наследие. Грани традиций». Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Нижегородцы смогут услышать композиции, раскрывающие богатое культурное наследие многонационального народа России. Прозвучат не только произведения Чайковского, Мусоргского, Бородина, Амирова, Бибергана, Щедрина, но и народные песни и известные романсы.

Напомним, что первое выступление в концертном зале, открывшемся в пакгаузах на нижегородской Стрелке, состоялось 1 июня. В новом пространстве прозвучал Штраус и Чайковский в исполнении оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.

В концертном зале в пакгаузах создается особенный звук, благодаря театральному эхо, которое плавно спадает за счет вертикальных ребер боковых стен.

Также стало известно, что концертной программы и салютов в новогодние праздники не будет, так как средства, заложенные на эти нужды, были перенаправлены на другие цели. Однако предстоящие новогодние праздники в Нижнем Новгороде будут посвящены детям.

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