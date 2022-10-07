Салюты и новогодние праздничные гулянья отменены в Нижнем Новгороде в 2022 году

Город не откажется от новогодних утренников для детей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новогодние праздничные мероприятия и салюты не планируется проводить в Нижнем Новгороде в этом году. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале в пятницу, 7 октября.

- В соцсетях от местных жителей поступает много вопросов по поводу того, планируются ли какие-то большие массовые гуляния концерты салюты на новогодние праздники. Отвечаю — нет, не планируются! Изначально такие планы были, сейчас такого в планах нет. Это не отменяет того, что будут проводиться елки для детей, праздничные мероприятия в школах и детсадах. Мы все это сохраним, но гуляний с фейерверками и концертами мы на новогодние и рождественские праздники не планируем. У нас есть другие задачи. Средства, которые планировалось направить на эти мероприятия, будут направлены, в том числе, на обеспечение льгот семьям мобилизованных граждан, - сказал мэр.

По его словам, речь идет именно о тех мерах поддержки таких семей, о которых говорилось ранее. С октября семьи мобилизованных не будут платить за детский сад, питание для своих детей в школах, продленку и дополнительные занятия. Все эти расходы будут покрыты из средств городского бюджета, которые изначально были распределены на новогодние праздничные мероприятия.

Напомним, чтобы получить льготы, семьям достаточно принести в детский сад или школу справку из военкомата о том, что глава семейства попал под мобилизацию.