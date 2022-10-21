Празднование нового 2023 года в Нижнем Новгороде будет ориентировано на семейный отдых

Нижегородцы смогут посетить мероприятия, которые традиционно проводятся в городских парках и скверах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Предстоящие новогодние праздники в Нижнем Новгороде будут посвящены детям. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в правительстве региона, концепция новогодних праздников в конце 2022 - начале 2023 года предусматривает проведение мероприятий с акцентом на культурную, образовательную и спортивную составляющую. Иными словами, празднику — быть и нижегородцы смогут достойно его отметить.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что концертной программы и салютов в новогодние праздники не будет, так как средства, заложенные на эти нужды, были перенаправлены на другие цели. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию у местного населения. С одной стороны, люди единогласно одобрили решение городских властей перенаправить эти деньги на помощь семьям мобилизованных, с другой стороны, многие остались в замешательстве: «А что, праздника не будет?». Да, шоу Авербуха, концертов в каждом районе города и салютов на 10-15 минут ждать не стоит, но и без всего этого нижегородцы смогут достойно встретить праздник, как делали это в прошлые годы.

- Широкое празднование встречи 2022 года было обусловлено тем, что Нижний Новгород являлся Новогодней столицей России. Между тем, в 2019-2020 и предыдущие годы до пандемии организованных фейерверков в районах города не проводилось, - напомнили «Комсомолке» в городской администрации.

Таким образом, в новогодние праздники нижегородцы смогут посетить мероприятия, которые традиционно проводятся в городских парках и скверах. Кроме того, новогодние мероприятия будут проводиться в различных образовательных учреждениях и досуговых центрах. Никто не отменял традиционные елки для детей, тематические мероприятия в театрах и других культурных учреждениях. Традиционно в городе будут работать катки и тематические зоны.

- В 2022 году Нижний Новгород стал «Столицей детского туризма России». Именно на семейный отдых будет ориентировано празднование Нового 2023 года, - заключили в региональном правительстве.

К слову, уже 3 декабря в Нижний Новгород вновь прибудет поезд Деда Мороза. Новогодний волшебник организует тур по стране прямиком с Великого Устюга, о чем он уже сообщил на своем сайте.