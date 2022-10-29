Около 300 домов остались без света из-за пожара на электрической подстанции в Нижнем Новгороде

Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Порядка 300 домов остались без света из-за пожара на электрической подстанции в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 октября. В настоящее время специалисты заняты работами по восстановлению подачи электроснабжения в дома и квартиры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Подача тепла в жилые дома возобновлена полностью, - уточняют в ведомстве.

Напомним, что ранним утром 29 октября в Сормовском районе загорелась электрическая подстанция на территории железной дороги. ЧП произошло около половины седьмого утра на улице Волжской.

В 10:01 была объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75,4 квадратных метра. В 10:44 объявлена ликвидация последствий пожара. Пожар тушили 62 человека и 17 единиц техники.

Известно, что по факту возгорания прокуратура Нижегородской области уже проводит проверку. Возможно, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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