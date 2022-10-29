Электрическая подстанция вспыхнула в Нижнем Новгороде утром 29 октября

Пожар вспыхнул около половины седьмого утра. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар случился в Нижнем Новгороде ранним утром 29 октября: в Сормовском районе загорелась электрическая подстанция на территории железной дороги. ЧП произошло около половины седьмого утра на улице Волжской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. Ранг пожара был повышен до №2. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла, - рассказали в ведомстве.

Клубы черного дыма было видно за много километров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Огромный черный столб дыма, который поднимался в небо, было хорошо видно за много километров.

Спустя полтора часа на место происшествия был направлен пожарный поезд, в тушении задействовано 62 человека и 17 единиц техники.

Подстанция и административное здание горели несколько часов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К 10 часам удалось ликвидировать открытое горение на площади 75,4 квадратных метра. Выгорело административное здание на площади 50 кв.м. и трансформатор на площади 25 кв.м. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.

Из-за возгорания подстанции был обесточен ряд улиц Сормовского района, сейчас ведется работа по восстановлению электроснабжения.

В тушении пожара задействовано более 60 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области уже начала проверку по факту инцидента.

- Для установления обстоятельств и выяснения причин произошедшего, а также координации действий аварийных служб на место происшествия выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, инцидент никак не повлиял на график движения поездов.