Прокуратура проводит проверку после пожара на электрической подстанции в Нижнем Новгороде

Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Прокуратура начала проверку из-за пожара на электрической подстанции в Нижнем Новгороде, который случился рано утром 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Он вместе со специалистами установит обстоятельства и причины случившегося.

- В результате происшествия без электроснабжения остались порядка 300 домов. Пострадавших нет, - уточнили в региональной прокуратуре. - Предварительной причиной возгорания послужило короткое замыкание.

Отопление в дома поступает в полном объеме, а вот над восстановлением подачи электричества сейчас ведутся работы.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что крупный пожар вспыхнул около половины седьмого утра на улице Волжской. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на рядом стоящее административное здание. На движение поездов ЧП никак не повлияло.

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