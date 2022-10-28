Состояние бомбоубежищ начали проверять в Нижегородской области. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Нижегородской области началась проверка состояния бомбоубежищ, расположенных на территории региона. Решение о проведении инвентаризации принял оперативный штаб, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Комиссия проводит инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны и даст оценку их состоянию. Дополнительно будет проверено, насколько балансодержатели обеспечивали поддержание работоспособности этих объектов, - говорится в сообщении.

В состав комиссии, которая ведет проверки, вошли представители органов власти различных уровней, так и сотрудники системы ГО и ЧС, а также силовых ведомств.

Напомним, с 20 октября в Нижегородской области действует базовый уровень готовности, в соответствии с которым усиливается охрана общественного порядка и ряда важных объектов. Для реализации этих мер был создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Глеб Никитин.