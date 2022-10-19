В Нижегородской области ввели базовый уровень готовности. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижегородской области ввели базовый уровень готовности с 19 октября 2022 года. Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, базовый уровень готовности в Нижегородской области вводится с целью «повышения эффективности высших должностных лиц субъектов РФ в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей». Рассказываем, что значит базовый уровень готовности в Нижегородской области.

Данным указом президент наделил органы исполнительной власти ряда регионов, в том числе Нижегородской области, полномочиями по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, губернатор Нижегородской области отныне уполномочен на реализацию мер для удовлетворения потребностей российской армии и воинских формирований, а также нужд населения.

Введение режима базовой готовности в Нижегородской области также означает, что в регионе усиливается охрана общественного порядка, а также ряда важных объектов: военных, государственных и обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты энергетики, коммуникаций и связи, транспорт и прочее). Кроме того, указом вводится особый режим работы этих объектов.