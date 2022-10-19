В Нижегородской области создадут оперативный штаб под руководством Никитина. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области создан оперативный штаб, который возглавит лично глава региона Глеб Никитин. Решения этого штаба будут обязательными и для органов власти, и для организаций, и для обычных граждан. Об этом сообщили в Законодательном собрании Нижегородской области.

- В нашей области указом Президента введен режим базовой готовности, это наделяет губернатора дополнительными полномочиями для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, охраны особо важных объектов, введению особого режима работы предприятий, обеспечивающих связь, транспорт и нормальную жизнедеятельность населения, - говорится в сообщении регионального парламента.

По данным Законодательного собрания, на жизни обычных граждан введенный режим не отразится.

- За исключением того, что решением оперативного штаба будут установлены дополнительные меры безопасности, - пояснили в парламенте.