Главой МСУ Богородского района избран Алексей Коротков. Фото: сайт Стратегии развития Нижегородской области

Главой Богородского района избран Алексей Коротков. Такое решение было единогласно принято в ходе заседания совета депутатов муниципального округа, пишет телеграм-канал «ВОВК».

Алексей Коротков с 2016 года возглавлял департамент образования Дзержинска, а в 2019 году был назначен заместителем министра образования Нижегородской области, работал в «Школе 800». В Богородском округе он заменит Александра Сочнева, которого задержали на рабочем месте в августе этого года.

- В первую очередь, это стратегия усиления МСУ. Глеб Никитин уже создал для этого Региональный совет, а теперь продолжает увеличивать роль районов с помощью грамотных кадров – уверен политический обозреватель Андрей Вовк.

Напомним, в конце июля по подозрению в крупной взятке был задержан Константин Пурихов, руководивший Богородским районом более 30 лет. Его поместили в СИЗО, где через три дня он внезапно скончался.