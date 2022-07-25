Вместо ржи - коттеджи: Экс-глава Богородского района обвиняется в махинациях с землёй и взятках на 30 млн рублей

Константин Пурихов возглавлял Богородский район более 30 лет. Фото: сайт ЗСНО Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший глава местного самоуправления Богородского района Константин Пурихов стал фигурантом громкого уголовного дела: 73-летнего экс-чиновника, руководившего районом более 30 лет, обвиняют в многомиллионных взятках и махинациях с землей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, Пурихов был задержан на прошлой неделе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с 2017 года и по настоящее время он получал взятки от предпринимателей за то, что способствовал переводу земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов. Таким образом, вместо ржи и пшеницы на полях появлялись коттеджные поселки и иная жилая застройка.

- При передаче очередного транша в размере 500 тысяч рублей в июле 2022 года подозреваемый был задержан. На сегодняшнее время следователи СК располагают данными, что общая сумма взятки составляет 30 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Во время обыска в его доме было найдено множество купюр достоинством 1000 и 5000 рублей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Константин Пурихов возглавлял Богородский район 31 год, и в декабре 2019 года ушел в отставку по собственной инициативе – как тогда сообщалось, по состоянию здоровья. В 2013 году он был удостоен звания «Почетный гражданин Нижегородской области». Согласно информации на сайте областного Заксобрания, Пурихов «многое сделал для того, чтобы люди жили лучше, имели уверенность в завтрашнем дне, чтобы район динамично развивался, был привлекательным для новых инвестиций и значимых социальных проектов».

Сейчас Константин Пурихов заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Во время обысков в его особняке было изъято множество денежных купюр, общая сумма наличности не уточняется.