Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 12:55

Вместо ржи - коттеджи: Экс-глава Богородского района обвиняется в махинациях с землёй и взятках на 30 млн рублей

Бывший глава Богородского района арестован по обвинению во взятках на 30 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Константин Пурихов возглавлял Богородский район более 30 лет. Фото: сайт ЗСНО

Константин Пурихов возглавлял Богородский район более 30 лет. Фото: сайт ЗСНО

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший глава местного самоуправления Богородского района Константин Пурихов стал фигурантом громкого уголовного дела: 73-летнего экс-чиновника, руководившего районом более 30 лет, обвиняют в многомиллионных взятках и махинациях с землей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, Пурихов был задержан на прошлой неделе, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с 2017 года и по настоящее время он получал взятки от предпринимателей за то, что способствовал переводу земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов. Таким образом, вместо ржи и пшеницы на полях появлялись коттеджные поселки и иная жилая застройка.

- При передаче очередного транша в размере 500 тысяч рублей в июле 2022 года подозреваемый был задержан. На сегодняшнее время следователи СК располагают данными, что общая сумма взятки составляет 30 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Во время обыска в его доме было найдено множество купюр достоинством 1000 и 5000 рублей.

Во время обыска в его доме было найдено множество купюр достоинством 1000 и 5000 рублей.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Константин Пурихов возглавлял Богородский район 31 год, и в декабре 2019 года ушел в отставку по собственной инициативе – как тогда сообщалось, по состоянию здоровья. В 2013 году он был удостоен звания «Почетный гражданин Нижегородской области». Согласно информации на сайте областного Заксобрания, Пурихов «многое сделал для того, чтобы люди жили лучше, имели уверенность в завтрашнем дне, чтобы район динамично развивался, был привлекательным для новых инвестиций и значимых социальных проектов».

Сейчас Константин Пурихов заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Во время обысков в его особняке было изъято множество денежных купюр, общая сумма наличности не уточняется.

КоррупцияКАРТИНА ДНЯ