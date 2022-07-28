Экс-глава Богородского района Константин Пурихов, задержанный за многомиллионные взятки, скончался в СИЗО

Мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Фото: ЗСНО.

Бывший глава местного самоуправления Богородского района Константин Пурихов, обвиняемый во взятничестве, скончался в больнице при СИЗО. Предварительная причина его смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне уже имеющихся хронических заболеваний. Информацию об этом «КП – Нижний Новгород» подтвердили в ГУФСИН России по Нижегородской области.

Несколько дней назад 73-летний мужчина был задержан по подозрению в получении 30 миллионной взятки за переоформление сельхозземель под застройку.

– По версии следствия, с 2017 года по июль 2022 года Константин Пурихов получал взятки от предпринимателей за помощь в переводе земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Таким образом, вместо ржи и пшеницы на полях Богородского района появлялись коттеджные поселки и иная жилая застройка.

Известно, что сотрудники ФСБ задержали экс-главу района с поличным прямо при получении очередной взятки в размере 500 тысяч рублей. В тот же день в особняке мужчины были проведены обыски, в ходе которых была обнаружена крупная денежная сумма.

Подозреваемому предъявили обвинение, после чего его заключили под стражу на время расследования. А уже сегодня, 28 июля, Константина Пурихова не стало.

Напомним, что Константин Пурихов руководил Богородским районом почти 31 год и даже был награждён орденом «За гражданскую доблесть и честь». Свою должность мужчина покинул добровольно в 2019 году, объяснив это решением своим состоянием здоровья. Однако Пурихов остался в местном парламенте в качестве депутата земсобрания от Дуденевского сельсовета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!