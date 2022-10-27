Больше 15 школ эвакуировали в Нижнем Новгороде 27 октября. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Очередная волна эвакуаций прокатилась по Нижнему Новгороду. На этот раз эвакуировать пришлось городские школы. На данный момент эвакуации проведены более чем в 15 образовательных организациях.

- Новая волна эвакуаций в школах из-за сообщения о минировании. Уже эвакуировали школы №12, 19, 42, 66, 70, 93, лицеи № 40, 36 и другие, - сообщается в телеграм-канале «Нижний 24».

В правоохранительных органах данную информацию пока никак не комментируют.

Напомним, за последние годы волны массовых эвакуаций регулярно прокатываются по Нижегородской области. Под удар попадали торговые и бизнес-центры, школы и детские сады, больницы и административные учреждения. А однажды пришлось эвакуировать даже нижегородский кремль. К счастью, все сообщения о минированиях всегда оказывались ложными.