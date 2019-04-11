2019-04-11T16:59:25+03:00
Происшествия

Появились подробности массовой эвакуации в Нижнем Новгороде

«Комсомольская правда» публикует список эвакуированных объектов
Анастасия НАЗАРОВА
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Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород 11 апреля.Новая волна массовых эвакуаций захлестнула Нижний Новгород 11 апреля.Фото: СОЦСЕТИ
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Восемь больниц, семь школ и один торговый центр пришлось эвакуировать в Нижнем Новгороде 11 апреля. Как «Комсомольской правде» рассказали в Департаменте региональной безопасности, с 12.20 11 апреля по электронной почте в социальные учреждения стали поступать анонимные сообщения о минировании: «Это не шутка, ваше здание заминировано… бомба».

В Нижегородском районе были эвакуированы больницы №38, 34, 3 и школа № 102. В Сормовском районе - всего два объекта: школа № 81 и ТЦ «Созвездие», в Ленинском районе - только больница № 33, а в Советском - школы № 186, 47 и больница № 35. Не миновала волна эвакуаций и Автозаводский район - школы № 126 и больница № 13. В Московском районе эвакуировали больницу № 30, в Канавинском районе - больница № 39, в Приокском районе - школы № 42, 135.

- Оперативные сотрудники полиции и кинологической службы ГУВД Нижегородской области проверили объекты на наличие минно-взрывных устройств. Обнаружены они не были, - отметили в Департаменте региональной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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