Затруднения в работе 20 автобусных маршрутов ожидаются в Нижнем Новгороде 27 октября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Затруднения в работе 20 автобусных маршрутов возможны в Нижнем Новгороде 27 октября. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

В связи с ремонтом дороги на пересечении улицы Родионова с улицей Бринского возможны затруднения в работе общественного транспорта, следующего по автобусным маршрутам: т-18, т-24, т-45, т-57, т-74, т-82, т-83, т-88, т-97, А-2, А-5, А-16, А-20, А-40, А-45, А-47, А-52, А-61, А-72, А-90.

Напомним, проезд транспортных средств будет запрещен на участке набережной Гребного канала с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 23 августа работает новая транспортная схема, призванная сделать общественный транспорт более быстрым, комфортным и удобным для пассажиров.