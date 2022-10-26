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НовостиОбщество26 октября 2022 17:38

Движение транспорта по набережной Гребного канала ограничат в Нижнем Новгороде с 15 ноября

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Движение транспорта по набережной Гребного канала ограничат в Нижнем Новгороде с 15 ноября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по набережной Гребного канала ограничат в Нижнем Новгороде с 15 ноября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд транспортных средств будет запрещен на участке набережной Гребного канала с 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

– Изменения в организации движения необходимы для обеспечения безопасного дорожного движения, – отметили в департаменте.

По рекомендации специалистов, автомобилистам необходимо заранее ознакомится со схемой проезда, следовать указаниям дорожных знаков и быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что движение от улицы Ошарской до площади Свободы из-за строительства новой станции метро кардинально не изменится. На участке сохранится двухполосное движение.