4,29 млрд рублей будет направлено на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

4,29 млрд рублей направят на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде в 2023 году.2 млрд рублей этих средств поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант – Приволжье» со ссылкой на проект областного бюджета на 2023 год.

2,76 млрд рублей будет направлено на строительство ледовой арены в 2024 году, 2,5 млрд рублей – в 2025 году.

Напомним, ледовый дворец, рассчитанный на 12 тысяч зрителей, появится между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского.

Ранее сообщалось, что на прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022 представили макета нового ледового дворца на Стрелке.