Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде идёт по графику

Архитекторы позаботились, чтобы будущий стадион максимально вписался в окружающую среду. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство новой ледовой арены продолжается на Стрелке в Нижнем Новгороде. В настоящее время все плановые работы ведутся по графику. До конца 2022 года рабочие планируют полностью разработать котлован и забить сваи.

– На данный момент разрабатывается котлован для устройства свайного поля и последующего устройства фундаментной плиты, – рассказали «Комсомолке» в корпорации развития Нижегородской области. – Начались работы по забивке свай.

Также сейчас ведётся вынос инженерных и коммуникационных сетей из зоны строительства, создаётся строительный городок, а на место застройки продолжают прибывать рабочие и необходимая техника.

Согласно проекту, ледовый дворец, рассчитанный на 12 тысяч зрителей, появится между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского. Как обещают архитекторы, новый спортивный объект будет максимально вписываться в окружающую среду.

– Стрелка, безусловно, будет одной из точек притяжении для горожан, и мы будем формировать здесь точки коммерческой привлекательности, в том числе фудкорты, чтобы люди могли приехать на целый день, отдыхать, развлекаться. Ледовый дворец и стадион могут загружаться в разные дни: сегодня – хоккей, завтра – футбол, – рассказывал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ледовый дворец будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. Стадион станет домашней ареной нижегородского клуба «Торпедо», однако здесь будут проводиться не только хоккейные матчи различных уровней, но также всероссийские соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, спортивным танцам и единоборствам. Более того, по замыслу архитекторов, ледовый стадион будет многофункциональным и сможет выступать в качестве площадки для проведения выставок, форумов и концертов.

Стоимость затрат на строительство оценивается в 15 миллиардов рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.

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