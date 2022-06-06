В Нижнем Новгороде представили макет нового ледового дворца. ФОТО: Александр Воложанин

На прошедшей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2022 представили макета нового ледового дворца на Стрелке. Сейчас на выделенном участке уже началась подготовка к строительству. С макет спортивного объекта ознакомились премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Росси Антон Силуанов.

- Хоккейный клуб «Торпедо» – это один из первых профессиональных клубов, с которых начинался советский хоккей в 1946 году, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В Нижнем Новгороде любят хоккей, и нам стыдно, что команда играет в здании 1965 года постройки на пять с половиной тысяч человек. Когда мы начинаем продажу билетов, они расходятся почти сразу. Новый дворец рассчитан более чем на 12 тысяч зрителей. Также в здании расположатся две тренировочные площадки, которые будут использоваться для окупаемости дворца, для его полной загрузки.

Стоит отметить, что новый ледовый дворец строится совсем рядом со стадионом «Нижний Новгород» и недавно открывшимися после реконструкции пакгаузами. Так что это место уже стало точкой притяжения для нижегородцев. Совсем рядом находится метро «Стрелка», так что вопросы транспортной доступности тоже решены.

- Стрелка, безусловно, будет одной из точек притяжении для горожан, и мы будем формировать здесь точки коммерческой привлекательности, в том числе фудкорты, чтобы люди могли приехать на целый день, отдыхать, развлекаться, - рассказал о планах Глеб Никитин. - Ледовый дворец и стадион могут загружаться в разные дни: сегодня – хоккей, завтра – футбол.

Новый проект оценил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Осмотрев макет, он поздравил нижегородцев с началом работ.

-Надеюсь, ледовый дворец займет достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода, - заявил Михаил Мишустин. - Все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы, выделены. И, конечно, прошу вас традиционно взять под личный контроль строительство, чтобы все было в срок и средств было достаточно.

КСТАТИ

В декабре 2021 года комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение о выделении Нижегородской области на строительство ледового дворца 5 млрд рублей. Оставшаяся сумма будет профинансирована из бюджета Нижегородской области и средств партнеров. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта оценивается в 15 млрд рублей. Завершить строительство ледового дворца планируется в 2024 году.