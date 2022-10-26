331,3 млн рублей будет выделено на военные социальные контракты в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Нижегородского Заксобрания одобрили выделение средств на реализацию комплекса мер поддержки по региону. Такое решение было принято на заседании регионального комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания 24 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

331,3 млн рублей будет направлено на военные социальные контракты. Средства для этого будут взяты из бюджета Нижегородской области.

Напомним, указ о заключении с мобилизованными нижегородцами военного социального контракта подписал Глеб Никитин 10 октября 2022 года.

Поддержка касается скидок на оплату коммунальных услуги, ежемесячных выплатах беременным женам мобилизованных и для детей мобилизованных.

Также ранее сообщалось, что 4, 5 млн рублей будет выделено из бюджета Нижнего Новгорода на оплату питания детей мобилизованных и добровольцев.