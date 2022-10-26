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НовостиОбщество26 октября 2022 12:30

4,5 млн рублей выделят на оплату питания детей мобилизованных нижегородцев

600 детей получат льготу
Анастасия СТЕПАНЕНКО
4,5 млн рублей выделят на оплату питания детей мобилизованных нижегородцев

4,5 млн рублей выделят на оплату питания детей мобилизованных нижегородцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4, 5 млн рублей будет выделено из бюджета Нижнего Новгорода на оплату питания детей мобилизованных и добровольцев. Такое решение было принято на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода 26 октября 2022 года.

Право на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях получают дети, у которых один из родителей (законных представителей) является мобилизованным или добровольцем. Льготу предоставят 375 учащимся начальных классов и 225 учащимся 5 – 11 классов. 4, 5 млн рублей потребуется выделить из бюджета города.

Это постановление городской Думы вступит в силу после официального опубликования.

– Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, – уточнили в пресс-службе городской Думы Нижнего Новгорода.