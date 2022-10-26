4,5 млн рублей выделят на оплату питания детей мобилизованных нижегородцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

4, 5 млн рублей будет выделено из бюджета Нижнего Новгорода на оплату питания детей мобилизованных и добровольцев. Такое решение было принято на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода 26 октября 2022 года.

Право на бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях получают дети, у которых один из родителей (законных представителей) является мобилизованным или добровольцем. Льготу предоставят 375 учащимся начальных классов и 225 учащимся 5 – 11 классов. 4, 5 млн рублей потребуется выделить из бюджета города.

Это постановление городской Думы вступит в силу после официального опубликования.

– Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, – уточнили в пресс-службе городской Думы Нижнего Новгорода.